«Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), один из ведущих производителей комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает развивать собственные заводы полного цикла, инвестировать в НИОКР и разрабатывать качественно новые решения, которые востребованы в ТЭК, промышленности, строительстве и других ключевых отраслях российской экономики.

В уходящем году «Систэм Электрик» представила 61 новый продукт и существенно повысила уровень локализации производства по наиболее критичным технологиям, востребованным отечественными потребителями. 9 новейших продуктов включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. В их числе – новейший цифровой блок защиты и управления воздушными выключателями (электронный расцепитель) SystemeLogic X, разработанный НТЦ «Механотроника» совместно с «Лабораторией Касперского». Это ключевой компонент автоматических выключателей для защиты сетей низкого напряжения SystemePact ACB.

Платформа Systeme Building Operation включена в Реестр российского ПО Минцифры России. Это российское ПО класса SCADA для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов. Таким образом, уже 5 решений от «Систэм Электрик» входят в этот реестр.

Разработки «Систэм Электрик» были представлены на Инновационном Саммите 2024 – масштабной конференции и выставке, которую компания проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Ключевой темой 2024 года стало «Технологическое партнерство – объединяем лучшее». Инновационный Саммит посетили более 5100 специалистов – в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Компания «Систэм Электрик» приняла активное участие в Выставке-форуме «Россия», которая завершилась в этом году на ВДНХ в Москве, в статусе Официального партнера единой экспозиции ТЭК, организованной Министерством энергетики России.

«Систэм Электрик» также выступила Генеральным спонсором ЭЛЕКТРО-2024, Инновационным партнером выставки «Нефтегаз-2024», приняла участие в МФЭС-2024 и целом ряде других крупнейших мероприятий электротехнической отрасли.

Кроме того, в Центре дизайна ARTPLAY в Москве открылся шоурум дизайнерской электрики от «Систэм Электрик». В ярком пространстве объединен новый креативный подход к демонстрации и использованию электроустановочных изделий и особое внимание к запросам клиентов.

Энергетика

Производство автоматических выключателей SystemePact ACB, которые востребованы в отраслях промышленности, предъявляющих повышенные требования к надежности, было начато на заводе «СЭЗЭМ».

Значительно расширен ассортимент популярной серии модульного оборудования City9 Set, пришедшей на смену Easy9 от Schneider Electric. Серию пополнили автоматические выключатели 6кА и дифференциальные автоматы 6кА, модульные контакторы, а также аксессуары: гребенчатые шины и клеммная заглушка.

Продолжается масштабная трансформация бренда Dekraft, дополняющего единый портфель продуктов компании «Систэм Электрик». Результатом этой работы стало расширение продуктового портфеля и повышение технологического уровня решений, в том числе, оборудования конечного распределения, компонентов автоматизации, низковольтного силового оборудования и светотехники. Также был представлен шкаф распределительный низкого напряжения, во всем конструктиве которого применяются аппараты бренда Dekraft.

Автоматизация

В области автоматизации компания «Систэм Электрик» представила преобразователь частоты SystemeVar Hertz, разработанный с учетом требований отечественного рынка, систему управления комфортом SystemeComf, комнатные термостаты SystemeRT, промышленные коммутаторы SystemeSwitch, систему СКУД SystemeAC, светосигнальную арматуру SystemeSig SB7, новую станцию управления пожарной сигнализацией SystemeFS-7600 и другие продукты.

Электроустановочные изделия

В 2024 году стартовали продажи новой серии розеток и выключателей ArtGallery, которая сочетает в себе надежность, безопасность и стильный современный дизайн. Серия ArtGallery полностью разработана в России, производится из отечественных компонентов и уже была отмечена премией «Лучший промышленный дизайн России», инициаторами которой являются Министерство промышленности РФ и Правительство Москвы, а также знаком «Звезда Дизайна» премии BRIADA за функциональную эргономику продукта.

Серия ArtGallery была дополнена новым поколением розеток с быстрозажимными клеммами, технология производства которых была впервые освоена на заводе «Потенциал». Она облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий.

Кроме того, «Систэм Электрик» расширила существующий ассортимент и представила целый ряд новых продуктов, включая теплый пол STEP TURBO и STEP BALANCE, систему трековых розеток MultiTrack.

Инженерная инфраструктура ЦОД

«Систэм Электрик» продолжила курс на импортозамещение ИТ-решений, в основе которых лежит опыт работы под брендом APC by Schneider Electric и собственные разработки. Это, в частности, новая серия однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) Smart-Save Online SRT 5-10K IEC, локализованный модульный трехфазный ИБП Excelente VS, трехфазный ИБП для нефтегаза, тяжелой промышленности и медицины SystemeGutr, новая линейка чиллеров CoolFlow и система автоматизации ЦОД SystemeBotz.

Сервис

Сервисное предложение было расширено и теперь также включает в себя решение «Удаленный эксперт» на базе технологий дополненной реальности, сервисы продленной гарантии, аудита и оценки состояния ЦОД, а также модернизации модульных ИБП «MPRS Smart».

Реализованные проекты

«Систэм Электрик» и «Россети Московский регион» на ПМЭФ-2024 подписали соглашение об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании.

Продукты и комплексные решения «Систэм Электрик» широко применяются в важнейших отраслях такими компаниями, как СИБУР, «Полиметалл», «Северсталь», «Росатом», Сбербанк и многими другими. В числе многочисленных проектов – поддержка формирования энергетической инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала», развитие сети магазинов X5 Group, создание умных складов компании «Глория Джинс», строительство международного индустриального парка «Великий камень», технологическое обеспечение крупных медицинских центров, включая НМИЦ хирургии им. Вишневского.

Технологические и научные партнерства

За прошедший год «Систэм Электрик» расширила взаимодействие с ведущими технологическими партнерами в различных областях.

Компания представила подход к импортозамещению компонентов объектов критической информационной инфраструктуры. Это программно-аппаратные комплексы – серверы и рабочие станции, включенные в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, с отечественной операционной системой Astra Linux и решениями семейства Kaspersky Industrial CyberSecurity. Совместно с «Лабораторией Касперского» также был продемонстрирован подход к созданию кибериммунных терминалов релейной защиты.

«Систэм Электрик» реализует ряд комплексных проектов с ведущими вузами, которые направлены на сотрудничество в научной сфере, подготовку кадров и поддержку студентов в освоении востребованных специальностей. Для этого были подписаны соглашения о сотрудничестве с Национальным исследовательским институтом «МЭИ», Санкт-Петербургским горным университетом и Грозненским государственным нефтяным техническим университетом.

Уже состоявшиеся и перспективные проекты послужат основой для дальнейшей реализации стратегии развития «Систэм Электрик» в 2025 году.