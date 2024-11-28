ИБП серии SystemeGutr — это промышленный модульный ИБП, предназначенный для применения в топливно-энергетическом комплексе, тяжелой промышленности, медицине и других отраслях, имеющих дополнительные требования к степени защиты оборудования из-за особенностей окружающей среды и типов нагрузки в диапазоне мощностей от 50 до 150 кВА/кВт.
Трехфазный источник бесперебойного питания SystemeGutr
Описание
ИБП SystemeGutr построен по принципу модульной архитектуры, что позволяет производить горячую замену силовых компонентов. Мощность может варьироваться от 50 до 150 кВА/кВт. Повышенная степень защиты (IP31) и наличие встроенного трансформатора позволяют устанавливать ИБП в промышленных помещениях, а единичный коэффициент мощности по выходу (PF=1 на всем диапазоне рабочих температур от 0 до 40 C) дает возможность рассчитывать необходимый уровень защиты для текущей инфраструктуры без лишних трат.
Благодаря широкому диапазону входных параметров (от 190 до 520 В), высокой перегрузочной способности и сейсмостойкости устройство отлично подходит для применения в сложных условиях.
ИБП Systeme Gutr рассчитан на срок службы не менее 15 лет. Благодаря этому данное решение позволяет оптимизировать инвестиции и снизить общую стоимость владения, предоставляя удобную и гибкую систему.
SystemeGutr позволяет проявлять гибкость при подборе аккумуляторов. Конфигурируя систему, заказчик может использовать как решения со свинцово-кислотными батареями, так и с литиевыми.
Выбирая решение со свинцово-кислотными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:
снижение первоначальных инвестиций в оборудование;
гибкий подбор АКБ по количеству и емкости в зависимости от запроса.
Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:
длительный срок службы батареи;
повышенная температурная устойчивость;
повышенная емкость при меньшей занимаемой площади.
Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, промышленной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены, ИБП серии SystemeGutr является идеальной основой для вашего бизнеса.
Преимущества
Модульная архитектура
Промышленное исполнение IP31
Фронтальный доступ для обслуживания
Встроенный трансформатор (опционально)
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Возможность параллельной работы с общей батарейной цепью
Высокий КПД: до 95,8% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей