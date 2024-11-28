Трехфазный источник бесперебойного питания

ИБП серии SystemeGutr — это промышленный модульный ИБП, предназначенный для применения в топливно-энергетическом комплексе, тяжелой промышленности, медицине и других отраслях, имеющих дополнительные требования к степени защиты оборудования из-за особенностей окружающей среды и типов нагрузки в диапазоне мощностей от 50 до 150 кВА/кВт.

Трехфазный источник бесперебойного питания SystemeGutr

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы

Описание

ИБП SystemeGutr построен по принципу модульной архитектуры, что позволяет производить горячую замену силовых компонентов. Мощность может варьироваться от 50 до 150 кВА/кВт. Повышенная степень защиты (IP31) и наличие встроенного трансформатора позволяют устанавливать ИБП в промышленных помещениях, а единичный коэффициент мощности по выходу (PF=1 на всем диапазоне рабочих температур от 0 до 40 C) дает возможность рассчитывать необходимый уровень защиты для текущей инфраструктуры без лишних трат.

Благодаря широкому диапазону входных параметров (от 190 до 520 В), высокой перегрузочной способности и сейсмостойкости устройство отлично подходит для применения в сложных условиях.

ИБП Systeme Gutr рассчитан на срок службы не менее 15 лет. Благодаря этому данное решение позволяет оптимизировать инвестиции и снизить общую стоимость владения, предоставляя удобную и гибкую систему.

SystemeGutr позволяет проявлять гибкость при подборе аккумуляторов. Конфигурируя систему, заказчик может использовать как решения со свинцово-кислотными батареями, так и с литиевыми.

Выбирая решение со свинцово-кислотными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

снижение первоначальных инвестиций в оборудование;

гибкий подбор АКБ по количеству и емкости в зависимости от запроса.

Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

длительный срок службы батареи;

повышенная температурная устойчивость;

повышенная емкость при меньшей занимаемой площади.

Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, промышленной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены, ИБП серии SystemeGutr является идеальной основой для вашего бизнеса.

Преимущества

Модульная архитектура

Промышленное исполнение IP31

Фронтальный доступ для обслуживания

Встроенный трансформатор (опционально)

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Возможность параллельной работы с общей батарейной цепью

Высокий КПД: до 95,8% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Применение

Нефть и газ
Энергетика и сети
Химическая промышленность
Производственные помещения
Медицина

Документы

Оборудование для IT-инфраструктуры
Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт
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