ИБП серии Uniprom обеспечивают до 96% КПД в режиме двойного преобразования и до 99% - в ECO режиме сохранения энергии благодаря их техническим преимуществам, конкурентоспособным параметрам и устойчивой к воздействиям окружающей среды архитектуре.

ИБП предназначены для быстрой и простой установки в электрощитовых или промышленных помещениях, имеет широкий температурный диапазон, надежную защиту от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готовы к использованию с системами дистанционного мониторинга.

Все это делает ИБП серии Uniprom прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании.

ИБП серии Uniprom

Uniprom 3S:

Мощность 10 — 40 кВА

Моноблочные ИБП для использования с внешними или встроенными модульными батареями.

Uniprom 3M:

Мощность 60 — 200 кВА

Компактные модульные ИБП средней мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством.

Uniprom 3L:

Мощность 250 — 600 кВА

Компактные модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке, мощным зарядным устройством.

Простота установки и ввода в эксплуатацию

Быстрая инсталляция

Минимальные требования к размеру площадки для размещения устройства

Простая установка

Встроенный механический байпас (до 200кВА)

ИБП позволяет проводить нагрузочное тестирование без подключения реальной нагрузки

Ввод в эксплуатацию решения на объекте сервисной службой Systeme Electric обязателен

Простота в использовании, контроле и управлении

Удобный интерфейс обеспечивает быструю настройку

Дополнительная SNMP карта позволяет:

— Контролировать состояние ИБП удаленно через веб-интерфейс

— Контролировать состояние ИБП и его параметров с использованием облачных и локальных программных сервисов

Легкость в обслуживании

Фронтальный доступ для обслуживания

Удобное расположение пылевого фильтра за магнитной фронтальной панелью позволяет проводить его быструю замену

Сервисная служба Systeme Electric берет на себя обслуживание оборудования, гарантируя вам спокойствие

Простота масштабирования

Параллельная работа для резервирования или увеличения мощности:

— Uniprom UPS 3S: до 4 ИБП

— Uniprom UPS 3M: до 6 ИБП

— Uniprom UPS 3L: до 6 ИБП