ИБП серии Uniprom — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.
ИБП серии Uniprom обеспечивают до 96% КПД в режиме двойного преобразования и до 99% - в ECO режиме сохранения энергии благодаря их техническим преимуществам, конкурентоспособным параметрам и устойчивой к воздействиям окружающей среды архитектуре.
ИБП предназначены для быстрой и простой установки в электрощитовых или промышленных помещениях, имеет широкий температурный диапазон, надежную защиту от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готовы к использованию с системами дистанционного мониторинга.
Все это делает ИБП серии Uniprom прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании.
- Мощность 10 — 40 кВА
Моноблочные ИБП для использования с внешними или встроенными модульными батареями.
- Мощность 60 — 200 кВА
Компактные модульные ИБП средней мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством.
- Мощность 250 — 600 кВА
Компактные модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке, мощным зарядным устройством.
- Быстрая инсталляция
- Минимальные требования к размеру площадки для размещения устройства
- Простая установка
- Встроенный механический байпас (до 200кВА)
- ИБП позволяет проводить нагрузочное тестирование без подключения реальной нагрузки
- Ввод в эксплуатацию решения на объекте сервисной службой Systeme Electric обязателен
- Удобный интерфейс обеспечивает быструю настройку
- Дополнительная SNMP карта позволяет:
— Контролировать состояние ИБП удаленно через веб-интерфейс
— Контролировать состояние ИБП и его параметров с использованием облачных и локальных программных сервисов
- Фронтальный доступ для обслуживания
- Удобное расположение пылевого фильтра за магнитной фронтальной панелью позволяет проводить его быструю замену
- Сервисная служба Systeme Electric берет на себя обслуживание оборудования, гарантируя вам спокойствие
- Параллельная работа для резервирования или увеличения мощности:
— Uniprom UPS 3S: до 4 ИБП
— Uniprom UPS 3M: до 6 ИБП
— Uniprom UPS 3L: до 6 ИБП
- КПД до 96% в режиме двойного преобразования
- КПД до 99% в режиме энергосбережения ECO
- Пылевого фильтра
- Защитного покрытия плат
- Диапазона рабочих температур до 40 °C
- Широкого диапазона входных напряжений
- Центры обработки данных и серверные комнаты
- Коммерческие здания
- Гражданское строительство
- Производственные объекты
- Здравоохранение
- Телекоммуникации
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки.
Конфигуратор позволяет рассчитывать только однофазные ИБП до 10кВА и трехфазные ИБП Uniprom 3S и 3M с модульными батареями.
Максимальная конфигурация ИБП, доступная в этом конфигураторе, составляет 80 кВт 5 минут автономии. Если необходимая конфигурация ИБП превышает данные параметры, пожалуйста, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов Систэм Электрик по адресу support@systeme.ru или по телефону +7 495 777 99 88 .