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Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП)

ИБП серии Uniprom — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.

ОписаниеПреимуществаПрименениеКонфигураторГалереяДокументы
Описание

ИБП серии Uniprom обеспечивают до 96% КПД в режиме двойного преобразования и до 99% - в ECO режиме сохранения энергии благодаря их техническим преимуществам, конкурентоспособным параметрам и устойчивой к воздействиям окружающей среды архитектуре.
ИБП предназначены для быстрой и простой установки в электрощитовых или промышленных помещениях, имеет широкий температурный диапазон, надежную защиту от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готовы к использованию с системами дистанционного мониторинга.
Все это делает ИБП серии Uniprom прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании.

ИБП серии Uniprom
Uniprom 3S:
  • Мощность 10 — 40 кВА

Моноблочные ИБП для использования с внешними или встроенными модульными батареями.

Uniprom 3M:
  • Мощность 60 — 200 кВА

Компактные модульные ИБП средней мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством.

Uniprom 3L:
  • Мощность 250 — 600 кВА

Компактные модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке, мощным зарядным устройством.

Простота установки и ввода в эксплуатацию
  • Быстрая инсталляция
  • Минимальные требования к размеру площадки для размещения устройства
  • Простая установка
  • Встроенный механический байпас (до 200кВА)
  • ИБП позволяет проводить нагрузочное тестирование без подключения реальной нагрузки
  • Ввод в эксплуатацию решения на объекте сервисной службой Systeme Electric обязателен
Простота в использовании, контроле и управлении
  • Удобный интерфейс обеспечивает быструю настройку
  • Дополнительная SNMP карта позволяет:

— Контролировать состояние ИБП удаленно через веб-интерфейс
— Контролировать состояние ИБП и его параметров с использованием облачных и локальных программных сервисов

Легкость в обслуживании
  • Фронтальный доступ для обслуживания
  • Удобное расположение пылевого фильтра за магнитной фронтальной панелью позволяет проводить его быструю замену
  • Сервисная служба Systeme Electric берет на себя обслуживание оборудования, гарантируя вам спокойствие
Простота масштабирования
  • Параллельная работа для резервирования или увеличения мощности:

— Uniprom UPS 3S: до 4 ИБП
— Uniprom UPS 3M: до 6 ИБП
— Uniprom UPS 3L: до 6 ИБП

Преимущества
Надежность и эффективность
ИБП серии Uniprom обеспечивают предсказуемость затрат
  • КПД до 96% в режиме двойного преобразования
  • КПД до 99% в режиме энергосбережения ECO
Благодаря высокому КПД снижаются требования к охлаждению, а выходной единичный коэффициент мощности обеспечивает совместимость с современными нагрузками
Вы надежно защитите свою нагрузку, будь то электрощитовая или центр обработки данных благодаря наличию:
  • Пылевого фильтра
  • Защитного покрытия плат
  • Диапазона рабочих температур до 40 °C
  • Широкого диапазона входных напряжений
Опции
Сетевая карта
Датчик температуры
Воздушный фильтр от пыли
Комплект параллельной работы
Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
Модульные батареи
Автомат защиты батарей
Пустой батарейный шкаф
Свинцово-кислотные батареи
Li-ION батареи
Применение
Стандартные сферы применения
  • Центры обработки данных и серверные комнаты
  • Коммерческие здания
  • Гражданское строительство
  • Производственные объекты
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникации
Конфигуратор ИБП

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки.
Конфигуратор позволяет рассчитывать только однофазные ИБП до 10кВА и трехфазные ИБП Uniprom 3S и 3M с модульными батареями.

Максимальная конфигурация ИБП, доступная в этом конфигураторе, составляет 80 кВт 5 минут автономии. Если необходимая конфигурация ИБП превышает данные параметры, пожалуйста, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов Систэм Электрик по адресу support@systeme.ru или по телефону +7 495 777 99 88 .

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Документы
Каталог ИБП серии Uniprom

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Uniprom 3S
Руководство по установке U3S 10-40кВА для внешних АКБ
Технические характеристики U3S 10-40 кВА
Руководство по эксплуатации U3S 10-40кВА
Руководство по установке U3S 10-30кВА
Руководство по установке U3S 10-40 кВА для внутренних АКБ
Uniprom 3M
Технические характеристики U3M 60-200 кВА
Руководство по эксплуатации U3M 60-200кВА
Руководство по установке U3M для внутренних батарей
Руководство по установке U3M для внешних батарей 60-100кВА
Руководство по установке U3M для внешних батарей 120-200кВА
Uniprom 3L
Технические характеристики U3L 250-600кВА
Руководство по эксплуатации U3L 250-600кВА
Руководство по установке U3L 500-600 кВА
Руководство по установке U3L 250-400 кВА